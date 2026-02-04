Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Vigodanska silska gromada
  4. Жилая

Жилье в Vigodanska silska gromada, Украина

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Каменка, Украина
Квартира 2 комнаты
Каменка, Украина
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
26325. Продается 2-х комнатная квартира в Каменке, центр поселка, крепкий дом, комнаты разде…
$20,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Vigodanska silska gromada, Украина

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти