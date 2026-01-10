Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Velikodalnicka silska gromada
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Velikodalnicka silska gromada, Украина

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Великий Дальник, Украина
Дом 6 комнат
Великий Дальник, Украина
Число комнат 6
Площадь 305 м²
Этаж 1/2
34901 Продам двухэтажный дом в селе Великий Дальник с цокольным помещением, оборудованным по…
$70,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Великий Дальник, Украина
Дом 5 комнат
Великий Дальник, Украина
Число комнат 5
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
33284 Продам дом в Великом Дальнике. Общая площадь 110 кв.м. Капитальный ремонт – заезжай и…
$90,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Великий Дальник, Украина
Дом 5 комнат
Великий Дальник, Украина
Число комнат 5
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
25186 Продам 2-х этажный дом в Дальнике, общей площадью 139 кв.м. На участке есть колодец, д…
$65,000
Оставить заявку
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Velikodalnicka silska gromada, Украина

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти