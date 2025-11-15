Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Velikodalnicka silska gromada, Украина

5 объектов найдено
Коммерческое помещение 145 м² в Великий Дальник, Украина
Коммерческое помещение 145 м²
Великий Дальник, Украина
Площадь 145 м²
Этаж 1
Комерція, де ваш бізнес буде на виду! 144 м² у новому житловому комплексі "Акварель 4"— рай…
$750
Коммерческое помещение в Великий Дальник, Украина
Коммерческое помещение
Великий Дальник, Украина
29643. Продам участок под коммерцию в Великом Дальнике 5 км от Двух столбов Общая площадь 3,…
$250,000
Коммерческое помещение 2 000 м² в Великий Дальник, Украина
Коммерческое помещение 2 000 м²
Великий Дальник, Украина
Площадь 2 000 м²
9912. . . Предлагаем к продаже складское здание в пос. Великий Дальник. Общая площадь 2000 к…
$195,000
Коммерческое помещение 2 919 м² в Великий Дальник, Украина
Коммерческое помещение 2 919 м²
Великий Дальник, Украина
Площадь 2 919 м²
9911. . . Предлагаем к продаже комплекс зданий в пос. Великий Дальник в 20 минутах езды от г…
$300,000
Коммерческое помещение 400 м² в Великий Дальник, Украина
Коммерческое помещение 400 м²
Великий Дальник, Украина
Площадь 400 м²
29289 Продам складской комплекс в пос. Великий Дальник. Общая площадь 400 кв.м. Вода и газ п…
$200,000
