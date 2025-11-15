Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Velikodalnicka silska gromada, Украина

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Великий Дальник, Украина
Квартира 2 комнаты
Великий Дальник, Украина
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 3/11
$58,500
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Великий Дальник, Украина
Квартира 2 комнаты
Великий Дальник, Украина
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 3/11
$55,000
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Параметры недвижимости в Velikodalnicka silska gromada, Украина

