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Жильё в Velikodalnicka silska gromada, Украина

дома
3
3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Великий Дальник, Украина
Дом 6 комнат
Великий Дальник, Украина
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
17896 В продаже двухэтажный дом свежей постройки в с. Великий Дальник. Общая площадь 240 кв.…
$65,000
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Дом 5 комнат в Великий Дальник, Украина
Дом 5 комнат
Великий Дальник, Украина
Число комнат 5
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
25186 Продам 2-х этажный дом в Дальнике, общей площадью 139 кв.м. На участке есть колодец, д…
$65,000
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Дом 3 комнаты в Великий Дальник, Украина
Дом 3 комнаты
Великий Дальник, Украина
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
31451 У продажу будинок із земельною ділянкою 15 соток в центрі села Великий Дальник. В буди…
$32,000
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