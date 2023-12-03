Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Коммерческая
  4. Ужгородский район
  5. Магазины

Магазины в Ужгородский район, Украина

коммерческая недвижимость
3
Магазин В архив
Очистить
1 объект найдено
Магазин в Ужгород, Украина
Магазин
Ужгород, Украина
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
     Помещение магазина-кафе является отдельным зданием, недавно построенным как коммерче…
€350,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти