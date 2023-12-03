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Готовый бизнес в Ужгородский район, Украина

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Готовый бизнес с видом на горы в Турья Пасека, Украина
Готовый бизнес с видом на горы
Турья Пасека, Украина
Площадь 18 000 м²
Active tubing park (Dream Park Carpathians) A land plot of 1.8 hectares 900 meters from t…
€303,122
в месяц
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