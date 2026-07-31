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Склады в Usativska silska gromada, Украина

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коммерческая недвижимость
9
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1 объект найдено
Склад 2 113 м² в Усатово, Украина
Склад 2 113 м²
Усатово, Украина
Площадь 2 113 м²
Продажа холодильного комплекса составляет 0,83 га, готов к работе, 2113 м Местные: Идеально…
$700,000
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