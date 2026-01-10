Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Usativska silska gromada, Украина

13 объектов найдено
Коммерческое помещение 3 000 м² в Усатово, Украина
Коммерческое помещение 3 000 м²
Усатово, Украина
Площадь 3 000 м²
35425. Продаётся современное здание с офисами площадью 3000 м² на участке 2,5 га в районе Кл…
$2,60 млн
Коммерческое помещение в Усатово, Украина
Коммерческое помещение
Усатово, Украина
26725. Продам земельный участок на трассе Одесса-Киев. Общая площадь 3,54 Га. Правильная пря…
$790,000
Коммерческое помещение в Усатово, Украина
Коммерческое помещение
Усатово, Украина
№1138. . Продажа участка на Объездной дороге, между "Два Столба" и "Клеверный мост". Площа…
$250,000
Коммерческое помещение в Усатово, Украина
Коммерческое помещение
Усатово, Украина
№1092. . . Предлагаем к продаже участок по трассе Одесса-Киев в 3 км. от города Одесса. Обща…
$3,00 млн
Коммерческое помещение 6 200 м² в Усатово, Украина
Коммерческое помещение 6 200 м²
Усатово, Украина
Площадь 6 200 м²
№3482. . . Предлагаем к продаже перевалочную базу на ст. Усатова. Общая площадь 6200 кв.м. С…
$3,75 млн
Коммерческое помещение 6 200 м² в Усатово, Украина
Коммерческое помещение 6 200 м²
Усатово, Украина
Площадь 6 200 м²
16256 Продается Станция Усатово. Участок площадью 6 га. На территории есть складские и админ…
$4,00 млн
Коммерческое помещение в Мариновка, Украина
Коммерческое помещение
Мариновка, Украина
№1109. . . Продаю участок под строительство жилого дома в с. Мариновка с живописной местност…
$10,000
Коммерческое помещение 2 000 м² в Усатово, Украина
Коммерческое помещение 2 000 м²
Усатово, Украина
Площадь 2 000 м²
27129. Продам комплекс сооружений в р-не Агрономической. Общая площадь 2000 кв.м. Состоит из…
$810,000
Коммерческое помещение в Усатово, Украина
Коммерческое помещение
Усатово, Украина
31167. Продам земельный участок на оживленной магистрале Одесса-Киев. Общая площадь 63,7 Га.…
$11,90 млн
Коммерческое помещение 6 200 м² в Усатово, Украина
Коммерческое помещение 6 200 м²
Усатово, Украина
Площадь 6 200 м²
151936 Продается действующее предприятие Одесса-Усатово-Окружная дорога-Киевское шоссе М-05 …
$4,00 млн
Коммерческое помещение 3 082 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 3 082 м²
Одесса, Украина
Число комнат 12
Площадь 3 082 м²
Этаж 1/2
Основные характеристики: Площадь здания: 3082 м2 Площадь земельного участка: 2,4 га (государ…
$2,50 млн
Коммерческое помещение в Усатово, Украина
Коммерческое помещение
Усатово, Украина
10322. . . Предлагаем к продаже земельный участок в р-не Клеверного моста по Киевской дороге…
$280,000
Коммерческое помещение в Усатово, Украина
Коммерческое помещение
Усатово, Украина
№1090. . Предлагаем к продаже фасадный участок в р-не Клеверного моста. Общая площадь 17 га.…
$221,000
