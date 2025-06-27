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Коммерческая недвижимость в Tuzlivska silska gromada, Украина

1 объект найдено
Коммерческое помещение 5 400 м² в Белгород-Днестровский район, Украина
Коммерческое помещение 5 400 м²
Белгород-Днестровский район, Украина
Число комнат 80
Площадь 5 400 м²
Этаж 1/2
Пропонується до продажу чудова база відпочинку в самому серці Лебедівки, розташована на тери…
$3,22 млн
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