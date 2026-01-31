Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Teplodarska miska gromada
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Teplodarska miska gromada, Украина

1 объект найдено
Коммерческое помещение 8 500 м² в Теплодар, Украина
Коммерческое помещение 8 500 м²
Теплодар, Украина
Площадь 8 500 м²
№3063. . . Предлагаем к продаже промышленную базу в г. Теплодар. Общая площадь 8500 кв.м. Зд…
$850,000
Оставить заявку
