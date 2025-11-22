Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Tairovska selisna gromada, Украина

Лиманка
31
43 объекта найдено
Коммерческое помещение в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение
Лиманка, Украина
11733. В Царском селе-2 на ул. Александровская\пр-т Жукова, продается участок 6 соток. Земл…
$92,000
Коммерческое помещение в Сухой Лиман, Украина
Коммерческое помещение
Сухой Лиман, Украина
21578. Предлагается к продаже земельный участок в пос. Сухой Лиман. Общая площадью 35 соток.…
$70,000
Коммерческое помещение 1 850 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 850 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 850 м²
30306 Продам здание с участком в проходном месте на Таирова в проходном и проездном месте в…
$1,50 млн
Коммерческое помещение 1 500 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 1 500 м²
Лиманка, Украина
Площадь 1 500 м²
26721. Продам, отдельно стоящее, здание в Совиньоне. По проекту предусмотрен малоквартирный …
$1,25 млн
Коммерческое помещение в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение
Лиманка, Украина
№6916 Продаю фасадный участок в Черноморке под любой вид деятельности. Общая площадь 163 сотки.
$150,000
Коммерческое помещение 1 115 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 1 115 м²
Лиманка, Украина
Площадь 1 115 м²
7992. . . Предлагаем к продаже 4-х этажное, отдельно стоящее, здание-дом в р-не 411 Батареи.…
$610,000
Коммерческое помещение в Сухой Лиман, Украина
Коммерческое помещение
Сухой Лиман, Украина
10329. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Сухом Лимане р-н Таировского переезда. О…
$423,000
Коммерческое помещение 750 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 750 м²
Лиманка, Украина
Площадь 750 м²
9209. . . Предлагаем к продаже 3-х этажную гостиницу в Царском селе. Общая площадь 740 кв.м.…
$750,000
Коммерческое помещение в Таирово, Украина
Коммерческое помещение
Таирово, Украина
№1211. . . Продается участок, правильной формы, в Зеленом Гае на ул. Есенина. Общая площадь …
$35,000
Коммерческое помещение 34 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 34 м²
Одесса, Украина
Площадь 34 м²
23648 Продам коммерческое помещение в новом доме на Таирова. Общая площадь 34 кв.м. Фасадные…
$30,000
Коммерческое помещение в Таирово, Украина
Коммерческое помещение
Таирово, Украина
10123. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Зеленый Гай. Общая площадь 1,4 Г…
$210,000
Коммерческое помещение 1 850 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 850 м²
Одесса, Украина
Число комнат 22
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 3
Дом, Здание в проходном и проездном месте в заселенном микрорайоне Участок 25 соток Здание…
$1,50 млн
Коммерческое помещение 32 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 32 м²
Одесса, Украина
Площадь 32 м²
17079 Продам коммерческое помещение в жилом массиве Радужный. Общая площадь - 32 кв.м. Сдел…
$25,000
Коммерческое помещение в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение
Лиманка, Украина
№5965. Продам земельный участок в Черноморке 2. Общая площадь участка 1,63 га. Участок прави…
$160,000
Коммерческое помещение 20 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 20 м²
Одесса, Украина
Площадь 20 м²
17277 Продается офис на Таирова. Перепланирован в две комнаты. Общая площадь 20 кв. м. Автон…
$13,000
Коммерческое помещение 58 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 58 м²
Одесса, Украина
Площадь 58 м²
20792. Предлагаем к продаже коммерческое помещение в новом доме на Таирова. Общая площадь 58…
$34,740
Коммерческое помещение 35 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 35 м²
Одесса, Украина
Площадь 35 м²
23002. Продам коммерческое помещение в новом доме на Таирова. Общая площадь 35 кв.м. Выполне…
$35,000
Коммерческое помещение в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение
Лиманка, Украина
7857. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Черноморке. Общая площадь 46 соток. Есть …
$310,000
Коммерческое помещение 50 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 50 м²
Одесса, Украина
Площадь 50 м²
18512 Готовое помещения с евроремонт под ваш бизнес. Вся мебель, что на фото остается. Нахо…
$50,500
Коммерческое помещение 401 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 401 м²
Одесса, Украина
Площадь 401 м²
№1415. . . Предлагаем к продаже фасадное помещение в новом жилом комплексе "Дом на Левитана"…
$570,000
Коммерческое помещение 3 156 м² в Сухой Лиман, Украина
Коммерческое помещение 3 156 м²
Сухой Лиман, Украина
Площадь 3 156 м²
10025. . . Предлагаем к продаже имущественный комплекс в Сухом Лимане. Оборудована действующ…
$420,000
Коммерческое помещение в Сухой Лиман, Украина
Коммерческое помещение
Сухой Лиман, Украина
27012. В продаже участок в Сухом Лимане на центральной улице. Общая площадь 12 соток, правил…
$48,000
Коммерческое помещение 44 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 44 м²
Одесса, Украина
Площадь 44 м²
23450 Продам коммерческое помещение в ЖК 56 Жемчужина. Общая площадь 44 кв.м. Помещение в с…
$40,000
Коммерческое помещение 165 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 165 м²
Лиманка, Украина
Площадь 165 м²
28425. Продам коммерческое помещение в новом жилом комплексе на ул. Институтская. Общая пло…
$32,000
Коммерческое помещение в Сухой Лиман, Украина
Коммерческое помещение
Сухой Лиман, Украина
24958 Продам земельный участок в пос. Сухой Лиман. Общая площадь 25 соток. Угловой, 40 и 60 …
$67,000
Коммерческое помещение 47 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 47 м²
Одесса, Украина
Площадь 47 м²
11626. Продается офисное помещение в ЖК "37 Жемчужина". Офис с евроремонтом, туалетом, элект…
$95,000
Коммерческое помещение 38 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 38 м²
Одесса, Украина
Площадь 38 м²
21807 Предлагаю к продаже помещение в новом сданном жилом комплексе. Просторная планировка. …
$28,500
Коммерческое помещение в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение
Лиманка, Украина
25515. Продам земельный участок в Лиманке. Общая площадь 5 соток. Правильная прямоугольная …
$43,000
Коммерческое помещение 1 100 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 1 100 м²
Лиманка, Украина
Площадь 1 100 м²
10144. . . Предлагаем к продаже новое, отдельно стоящее, 2-х этажное здание на ул. Береговая…
$660,000
Коммерческое помещение 1 633 м² в Лиманка, Украина
Коммерческое помещение 1 633 м²
Лиманка, Украина
Площадь 1 633 м²
13946 Продаётся особняк в Совиньоне-2. Бизнес-вариант под частную школу, пансионат премиум-…
$2,15 млн
