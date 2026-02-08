Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Sabivska silska gromada
  4. Жилая

Жилье в Sabivska silska gromada, Украина

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Шабо, Украина
Дом 3 комнаты
Шабо, Украина
Число комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 1/2
№1069. Предлагаем к продаже новый 2-х этажный дом в первой линии от моря в пос. Сосновый бе…
$650,000
Параметры недвижимости в Sabivska silska gromada, Украина

