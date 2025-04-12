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Жильё в Rozdilnanska miska gromada, Украина

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Новоукраинка, Украина
Дом 6 комнат
Новоукраинка, Украина
Число комнат 6
Площадь 129 м²
Этаж 1/1
20729. Продам частный дом в Раздельнянском районе. Дом находится в с. Новоукраинка, всего на…
$12,000
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Параметры недвижимости в Rozdilnanska miska gromada, Украина

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