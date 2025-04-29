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Кафе и рестораны в Ровненском районе, Украина

Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Продается кафе-ресторан "Райский сад", в Ровно, Украина
Продается кафе-ресторан "Райский сад",
Ровно, Украина
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается уютное кафе-ресторан "Райский сад" - идеальное место для Вашего бизнеса! Участок …
$550,000
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