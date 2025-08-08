Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Ровненская область
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Ровненской области, Украина

1 объект найдено
Продажа имущественных прав на единый имущественный комплекс в Ровенской области в Ровненская область, Украина
Продажа имущественных прав на единый имущественный комплекс в Ровенской области
Ровненская область, Украина
Площадь 751 900 м²
Комплекс состоит из двух месторождений: Первое — 32 га Второе (через железн…
Цена по запросу
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
