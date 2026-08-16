Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Polianytsia Rural Hromada
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Polianytsia Rural Hromada, Украина

;
5 объектов найдено
Коммерческое помещение 1 000 м² в Поляница, Украина
Коммерческое помещение 1 000 м²
Поляница, Украина
Площадь 1 000 м²
Продам готель в Поляниці , в курортному зоні - Буковель. З чудовими краєвидами на гори та б…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 2 000 м² в Поляница, Украина
Коммерческое помещение 2 000 м²
Поляница, Украина
Площадь 2 000 м²
Откройте уникальную возможность инвестировать в престижный отель, расположенный в самом серд…
$3,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 700 м² в Поляница, Украина
Коммерческое помещение 700 м²
Поляница, Украина
Площадь 700 м²
Продається готовий готельно-ресторанний бізнес у серці Карпат – Поляниця! Комплекс вміщає д…
$2,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Другое 750 м² в Поляница, Украина
Другое 750 м²
Поляница, Украина
Площадь 750 м²
Готовый новый отель рядом с Буковиль, отдых, через первый выход, 700 м до парковки номер оди…
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Другое 510 м² в Поляница, Украина
Другое 510 м²
Поляница, Украина
Площадь 510 м²
Койплар — четыре дома в горах — Поляков, Буковель, Каршу Работающий доходный бизнес Сейчас …
$1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти