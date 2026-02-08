Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Podilska miska gromada
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Podilska miska gromada, Украина

1 объект найдено
Коммерческое помещение 6 000 м² в Подольск, Украина
Коммерческое помещение 6 000 м²
Подольск, Украина
Площадь 6 000 м²
10169. . . Предлагаем к продаже зерно перерабатывающее предприятие в г. Подольск Одесской об…
$470,000
