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Коммерческая недвижимость в Pidgajcivska silska gromada, Украина

1 объект найдено
Коммерческое помещение в Липины, Украина
Коммерческое помещение
Липины, Украина
Отель в самом центре города Плайя де Аро в 150 метрах от моря. Пять минут пешком до моря и 1…
$11,40 млн
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