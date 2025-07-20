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Коммерческая недвижимость в Ovidiopolska selisna gromada, Украина

1 объект найдено
Коммерческое помещение 6 000 м² в Овидиополь, Украина
Коммерческое помещение 6 000 м²
Овидиополь, Украина
Площадь 6 000 м²
Этаж 1/1
Продається 100 % корпоративних прав на ТОВ з унікальною в забудові фасадною земельною ділянк…
$1,25 млн
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Агентство
BPS Consulting
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