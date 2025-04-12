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Жильё в Окнянской поселковой громаде, Украина

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Маяки, Украина
Дом 3 комнаты
Маяки, Украина
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
9404 Предлагаю дом, 2 этажа, общая площадь 90 м2, 3 комнаты, каминный зал, все удобства в д…
$55,000
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