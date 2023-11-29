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Количество комнат в Odeskiy rayon, Украина

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1 объект найдено
Комната 1 комната в Лиманка, Украина
Комната 1 комната
Лиманка, Украина
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/2
№6843 Предлагается к продаже комната на ул. Одесская. Есть возможность…
€10,903
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Параметры недвижимости в Odeskiy rayon, Украина

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