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Коттеджи в Odeskiy rayon, Украина

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Tairove Settlement Council, Украина
Коттедж 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 3
Площадь 74 м²
"Светлый Совиньон"это готовые домовладения с полным пакетом документов. С гос. актом на свою…
€57,241
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Параметры недвижимости в Odeskiy rayon, Украина

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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