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Долгосрочная аренда офисов в Odesa Urban Hromada, Украина

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Одесса
88
140 объектов найдено
Офис 63 м² в Одесса, Украина
Офис 63 м²
Одесса, Украина
Площадь 63 м²
30642. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 63 к…
$1,008
в месяц
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Офис 64 м² в Одесса, Украина
Офис 64 м²
Одесса, Украина
Площадь 64 м²
30272. Сдам офис 64,2кв.м. в бизнес центре на Успенской. Распланирован на 3 кабинета, уборну…
$800
в месяц
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Офис 61 м² в Одесса, Украина
Офис 61 м²
Одесса, Украина
Площадь 61 м²
30453. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 60,7…
$972
в месяц
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Mazur EstateMazur Estate
Офис 111 м² в Одесса, Украина
Офис 111 м²
Одесса, Украина
Площадь 111 м²
30539. Аренда офиса без комиссии (0%) в бизнес центре на Французском бульваре. Офис общей пл…
$1,665
в месяц
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Офис 45 м² в Одесса, Украина
Офис 45 м²
Одесса, Украина
Площадь 45 м²
15585 Сдаётся офис в бизнес центре «Дворец Камо». Красивый фасадный вход. Выполнен качест…
$450
в месяц
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Офис 162 м² в Одесса, Украина
Офис 162 м²
Одесса, Украина
Площадь 162 м²
36894. Сдам в аренду офисное помещение на ул. Маршала Говорова в ЖК Гранд Парк 162 м кв со с…
$1,600
в месяц
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Офис 64 м² в Одесса, Украина
Офис 64 м²
Одесса, Украина
Площадь 64 м²
30347. Сдам офис в бизнес центре Наполеон на Успенской. Общая площадь 64,2 кв.м. Распланиров…
$800
в месяц
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Офис 61 м² в Одесса, Украина
Офис 61 м²
Одесса, Украина
Площадь 61 м²
30444. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 82,1…
$918
в месяц
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Офис 66 м² в Одесса, Украина
Офис 66 м²
Одесса, Украина
Площадь 66 м²
30239. Аренда БЕЗ КОМИССИИ в 39 жемчужине, современный бизнес центр на Французском бульваре.…
$662
в месяц
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Офис 61 м² в Одесса, Украина
Офис 61 м²
Одесса, Украина
Площадь 61 м²
30445. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 61, …
$917
в месяц
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Офис 84 м² в Одесса, Украина
Офис 84 м²
Одесса, Украина
Площадь 84 м²
17593. Предлагается к аренде помещение в центре города. Помещение офисного плана общей пл…
$672
в месяц
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Офис 50 м² в Одесса, Украина
Офис 50 м²
Одесса, Украина
Площадь 50 м²
15584 Сдаётся помещение в бизнес центре «Дворец Камо» на 1-ом этаже, дворовое. Выполнен кач…
$500
в месяц
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Офис 195 м² в Одесса, Украина
Офис 195 м²
Одесса, Украина
Площадь 195 м²
26645. Сдам фасадное офисное помещние на Большой арнаутской. Фасадный вход и три фасадных ок…
$1,950
в месяц
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Офис 97 м² в Одесса, Украина
Офис 97 м²
Одесса, Украина
Площадь 97 м²
30232. Сдам офис в бизнес-центре "Kadorr" на Французском бульваре. Из кабинетов открываетс…
$1,162
в месяц
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Офис 595 м² в Одесса, Украина
Офис 595 м²
Одесса, Украина
Площадь 595 м²
27461 Сдам офис в бизнес центре на ул. Бунина. К аренде предлагается весь этаж общей плошать…
$6,000
в месяц
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Офис 140 м² в Одесса, Украина
Офис 140 м²
Одесса, Украина
Площадь 140 м²
17597 Предлагается к аренде помещение в центре города. Помещение офисного плана общей пл…
$1,120
в месяц
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Офис 100 м² в Одесса, Украина
Офис 100 м²
Одесса, Украина
Площадь 100 м²
№2119. В самом центре города сдается фасадное помещение 80 кв.м. Два входа, большие удобные…
$650
в месяц
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Офис 120 м² в Одесса, Украина
Офис 120 м²
Одесса, Украина
Площадь 120 м²
17598 Предлагается к аренде помещение в центре города. Помещение офисного плана общей пл…
$960
в месяц
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Офис 70 м² в Одесса, Украина
Офис 70 м²
Одесса, Украина
Площадь 70 м²
36578. Сдаётся офисное помещение в БЦ Акварель. Общей площадью 70 КВ.м. Хороший ремонт. Есть…
$480
в месяц
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Офис 71 м² в Одесса, Украина
Офис 71 м²
Одесса, Украина
Площадь 71 м²
22799. Сдам офис общей площадью 71 кв.м. В бизнес центре Кадорр на Итальянском бульваре. Рас…
$1,065
в месяц
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Офис 110 м² в Одесса, Украина
Офис 110 м²
Одесса, Украина
Площадь 110 м²
31897 Сдам фасадное помещение на Французском бульваре. Под офис, медицинский центр, представ…
$1,450
в месяц
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Офис 83 м² в Одесса, Украина
Офис 83 м²
Одесса, Украина
Площадь 83 м²
30318. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 82,9…
$1,244
в месяц
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Офис 165 м² в Одесса, Украина
Офис 165 м²
Одесса, Украина
Площадь 165 м²
27305. Сдам офис в центре города. ЖК Звезда Эллады. Общая площадь 165 кв.м. Просторный зал+ …
$1,650
в месяц
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Офис 270 м² в Одесса, Украина
Офис 270 м²
Одесса, Украина
Площадь 270 м²
24700. Сдам офис в центре города на ул. Греческая. Бизнес центр Папа Коста. Общая площадь 27…
$4,050
в месяц
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Офис 83 м² в Одесса, Украина
Офис 83 м²
Одесса, Украина
Площадь 83 м²
30322. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 82,3…
$1,316
в месяц
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Офис 64 м² в Одесса, Украина
Офис 64 м²
Одесса, Украина
Площадь 64 м²
30336. Сдам офис в бизнес центре Наполеон на Успенской. Общая площадь 63,5 кв.м. Распланиров…
$510
в месяц
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Офис 64 м² в Одесса, Украина
Офис 64 м²
Одесса, Украина
Площадь 64 м²
30337. Сдам офис в бизнес центре Наполеон на Успенской. Общая площадь 64,2 кв.м. Распланиров…
$515
в месяц
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Офис 97 м² в Одесса, Украина
Офис 97 м²
Одесса, Украина
Площадь 97 м²
30244. Офис с современным ремонтом в Аркадии . Общая площадь 97,1 кв.м., 4 кабинета с видом …
$1,165
в месяц
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Офис 83 м² в Одесса, Украина
Офис 83 м²
Одесса, Украина
Площадь 83 м²
30329. Сдам офис в бизнес центре на Французском бульваре. Офис кабинетного типа общей площад…
$1,235
в месяц
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Офис 63 м² в Одесса, Украина
Офис 63 м²
Одесса, Украина
Площадь 63 м²
30470. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 62,…
$875
в месяц
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