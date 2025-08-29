Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесская область
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Одесской области, Украина

коммерческая недвижимость
1226
рестораны
7
отели
8
офисы
51
1 объект найдено
Фасадное здание в самом центре Одессы – инвестиционная возможность в Одесская область, Украина
Фасадное здание в самом центре Одессы – инвестиционная возможность
Одесская область, Украина
Фасадное здание в самом центре Одессы – инвестиционная возможность   Предлагается уник…
$951,356
