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Коммерческая недвижимость в Nerubajska silska gromada, Украина

6 объектов найдено
Коммерческое помещение 6 200 м² в Усатово, Украина
Коммерческое помещение 6 200 м²
Усатово, Украина
Площадь 6 200 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖ УНІВЕРСАЛЬНОГО ІНВЕСТ-КОМПЛЕКСУ 6 ГА МОЖЛИВІСТЬ РОЗШИРЕННЯ ДО 27 ГА Локація: Одесь…
$4,50 млн
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Агентство
BPS Consulting
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Коммерческое помещение 600 м² в Нерубайское, Украина
Коммерческое помещение 600 м²
Нерубайское, Украина
Площадь 600 м²
29004. Продам комплекс сооружений в Нерубайском. Общая площадь 600 кв.м. Оборудовано под СТО…
$120,000
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Коммерческое помещение в Нерубайское, Украина
Коммерческое помещение
Нерубайское, Украина
№3566. .. Предлагаем к продаже фасадный участок по трассе Одесса-Киев в 3 км. от города Одес…
$658,000
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Коммерческое помещение 9 290 м² в Холодная Балка, Украина
Коммерческое помещение 9 290 м²
Холодная Балка, Украина
Площадь 9 290 м²
26882 Продам комплекс сооружений в пос. Холодная Балка. Панорамный вид на лиман. 10 минут хо…
$153,000
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Коммерческое помещение 19 170 м² в Нерубайское, Украина
Коммерческое помещение 19 170 м²
Нерубайское, Украина
Площадь 19 170 м²
24950 Продается логистический центр с холодильным оборудованием . Стратегическое расположени…
$472,500
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Коммерческое помещение в Нерубайское, Украина
Коммерческое помещение
Нерубайское, Украина
№1085 Предлагаем к продаже фасадный участок по трассе Одесса-Киев в 3 км. от города Одесса. …
$780,300
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