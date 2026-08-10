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Жилье в Надворнянском районе, Украина

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1 объект найдено
Дом в Яремче, Украина
Дом
Яремче, Украина
Площадь 183 м²
Это современный, простой дом в м. Пояс. Дом расположен в уникальном месте на холме. Он окруж…
$664,999
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BPS Consulting
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Параметры недвижимости в Надворнянском районе, Украина

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