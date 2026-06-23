Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Николаевский район
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Николаевском районе, Украина

;
коммерческая недвижимость
3
Готовый бизнес Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Коммерческое помещение 172 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 172 м²
Одесса, Украина
Площадь 172 м²
1223. Предлагаем к продаже фасадное помещение в самом центре Одессы на ул. Садовая. Общая пл…
$480,000
Оставить заявку
Офис 125 м² в Одесса, Украина
Офис 125 м²
Одесса, Украина
Площадь 125 м²
24016 Продам помещение под офис в центре. окна на фасад Общая площадь 125 кв.м. четыре разде…
$128,000
Оставить заявку
Офис 59 м² в Одесса, Украина
Офис 59 м²
Одесса, Украина
Площадь 59 м²
27427. В продаже трехкомнатная квартира в блочно-кирпичном доме на ул. Среднефонтанская. Пер…
$43,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 59 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 59 м²
Одесса, Украина
Площадь 59 м²
29064. Продам коммерческое помещение на Жуковского. Общая площадь 59 кв.м. Высокие потолки. …
$72,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 489 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 489 м²
Одесса, Украина
Площадь 489 м²
№3500 Предлагаем к продаже 4-х этажное фасадное здание на ул. Дальницкая. Общая площадь 490…
$245,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 63 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 63 м²
Одесса, Украина
Площадь 63 м²
22327. Продается коммерческое помещение в ЖК "Родос", расположенное на улице Генуэзская. Общ…
$118,000
Оставить заявку
TekceTekce
Офис 190 м² в Одесса, Украина
Офис 190 м²
Одесса, Украина
Площадь 190 м²
26014. Продам современное помещение в самом центре Одессы на ул. Гоголя. Общая площадь 190 …
$230,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 140 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 140 м²
Одесса, Украина
Площадь 140 м²
28671 Продам фасадное помещение под коммерцию в ЖК Фонтан Общая площадь 140 кв.м. Имеет два …
$110,000
Оставить заявку
Отель 270 м² в Одесса, Украина
Отель 270 м²
Одесса, Украина
Площадь 270 м²
8194. . . Предлагаем к продаже действующий мини отель в самом сердце курортного города Одесс…
$650,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 115 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 115 м²
Одесса, Украина
Площадь 115 м²
№3494. . Предлагаем к продаже фасадное помещение в оживленном районе города на ул. Екатерин…
$345,000
Оставить заявку
Офис 38 м² в Одесса, Украина
Офис 38 м²
Одесса, Украина
Площадь 38 м²
18689. Продам офисное помещение в престижном бизнес-центре в Кадорр Сити. Офис 37.85кв.м, с…
$53,500
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 140 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 140 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 140 м²
31171. Продам коммерческое помещение на Неделина. Общая площадь 1140 кв.м. Качественный ремо…
$1,35 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти