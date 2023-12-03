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Коммерческая недвижимость в Николаевский район, Украина

2 объекта найдено
Коммерческая в Коблево, Украина
Коммерческая
Коблево, Украина
16004. Предлагаем к продаже земельный участок в Коблево 15 соток. Перва…
€238,823
в месяц
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Коммерческая в Коблево, Украина
Коммерческая
Коблево, Украина
Площадь 3 800 м²
№1286. Предлагаем к продаже новую 4-х этажную гостиницу в Коблево на у…
€1,38 млн
в месяц
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