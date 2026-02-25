Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Мукачевский район
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Мукачевском районе, Украина

1 объект найдено
Гостинично-рекреационно-лечебный комплекс  в Поляне, Закарпатье в Поляна, Украина
Premium Premium
Гостинично-рекреационно-лечебный комплекс  в Поляне, Закарпатье
Поляна, Украина
Площадь 6 455 м²
Количество этажей 6
Продаю действующий гостинично-рекреационно-лечебный комплекс  в Поляне, Закарпатье. Это гото…
Цена по запросу
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
