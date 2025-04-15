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Жильё в Kurisovska silska gromada, Украина

дома
4
4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Александровка, Украина
Дом 5 комнат
Александровка, Украина
Число комнат 5
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
18390. В продаже дом, современной постройки, 190 м, в г.Черноморск (Ильичевск), с.Александро…
$105,000
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Дом 4 комнаты в Александровка, Украина
Дом 4 комнаты
Александровка, Украина
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
26488. Продаётся 2-х этажный дом в Александровке возле г.Черноморска на 5,5 сот земли .В дом…
$105,000
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Дом 3 комнаты в Александровка, Украина
Дом 3 комнаты
Александровка, Украина
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/3
29872. В продаже трёхуровневый дом в центре Александровки. В доме сделан косметический ремо…
$64,700
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Дом 3 комнаты в Александровка, Украина
Дом 3 комнаты
Александровка, Украина
Число комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 1/1
29740. Продам двухуровневый капитальный дом в Александровке. Общая площадь 177 кв.м. 1 урове…
$45,000
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Параметры недвижимости в Kurisovska silska gromada, Украина

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