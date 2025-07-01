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Производственные здания в Kualnicka silska gromada, Украина

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1 объект найдено
Имущественный комплекс – Индустриальный парк Р-33 в Борщи, Украина
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Имущественный комплекс – Индустриальный парк Р-33
Борщи, Украина
Площадь 14 593 м²
Количество этажей 3
Комплекс расположен возле г. Подольск, пгт Борщи, Одесская обл., в 2 км от трассы Р-33. Площ…
$4,41 млн
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