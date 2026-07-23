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Продажа готового бизнеса в Kostopil Urban Hromada, Украина

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1 объект найдено
Продажа имущественных прав на единый имущественный комплекс в Ровенской области в Ровненский район, Украина
Продажа имущественных прав на единый имущественный комплекс в Ровенской области
Ровненский район, Украина
Площадь 751 900 м²
Комплекс состоит из двух месторождений: Первое — 32 га Второе (через железн…
Цена по запросу
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BPS Consulting
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