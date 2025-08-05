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Отели в Коломыйский район, Украина

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1 объект найдено
Исторический Гостиничный Проект с Целебным Источником в Слободе в Коломыйский район, Украина
Исторический Гостиничный Проект с Целебным Источником в Слободе
Коломыйский район, Украина
Число комнат 40
Площадь 2 450 м²
Количество этажей 4
Предлагается к продаже гостиничный комплекс, расположенный в перспективном туристическом рег…
$1,40 млн
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BPS Consulting
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