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Квартиры в Kiivska miska gromada, Украина

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Голосеевский район, Украина
Квартира 1 спальня
Голосеевский район, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 8/7
SF-2-739-126 Продажа 1-к квартиры, площадью 42,7 м2 с хорошей функциональной планировкой: …
€87,601
в месяц
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Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Святошинский район, Украина
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Святошинский район, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 21/24
Продам квартиру ЖК «Академ-Квартал» Киев, Приборный пер. SF-2-354-207 пер. Приборный. …
€86,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Kiivska miska gromada, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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