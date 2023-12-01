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Дома в Хмельницкий, Украина

1 объект найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Хмельницкий, Украина
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Хмельницкий, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продам респектабельный 2х - этажный дом.  5 комнат, бассейн  Этажность 2, уровней 3. 1й …
€1,50 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Хмельницкий, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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