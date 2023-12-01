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Коммерческая недвижимость в Хмельницкий район, Украина

1 объект найдено
Продажа производственно-складского помещения в Хмельницкий, Украина
Продажа производственно-складского помещения
Хмельницкий, Украина
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного рядом с одной из главных улиц г…
€779,699
в месяц
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