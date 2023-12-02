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Коммерческая недвижимость в Херсонская область, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Суворовский район, Украина
Коммерческая
Суворовский район, Украина
Площадь 3 500 м²
Общая площадь - 3491 кв.м. Земельный участок- 2.16 Га. Все коммуникации. ЖД ветка (документы…
€183,611
в месяц
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