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Коммерческая недвижимость в Каролино-Бугазской сельской громаде, Украина

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 950 м² в Затока, Украина
Коммерческое помещение 950 м²
Затока, Украина
Число комнат 20
Площадь 950 м²
Этаж 1/3
Продається преміальний готель із бездоганною репутацією в курортній Затоці. Об’єкт збудовано…
$900,000
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Коммерческое помещение 1 690 м² в Затока, Украина
Коммерческое помещение 1 690 м²
Затока, Украина
Число комнат 132
Площадь 1 690 м²
Этаж 1/3
Продається комфортабельна та діюча база відпочинку в самому серці Затоки — готовий бізнес дл…
$2,50 млн
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Коммерческое помещение 1 100 м² в Каролино-Бугаз, Украина
Коммерческое помещение 1 100 м²
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 1 100 м²
№2636. Предлагаем к продаже базу отдыха в пос. Каролино-Бугаз. Первая линия от моря. Общая п…
$650,000
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Коммерческое помещение 50 м² в Каролино-Бугаз, Украина
Коммерческое помещение 50 м²
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 50 м²
19481 Продам дачу возле моря, Каролино-Бугаз. Жилое состояние. Общая площадь 50 кв.м. 2 этаж…
$40,000
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