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Коммерческая недвижимость в Измаильский район, Украина

3 объекта найдено
Коммерческая в Ренийская городская община, Украина
Коммерческая
Ренийская городская община, Украина
2200 га, Одесская область, Ренийский р-н. Продаются корпоративные права преприятия. Текщие…
€909,365
в месяц
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Коммерческая в Ренийская городская община, Украина
Коммерческая
Ренийская городская община, Украина
Комплекс - Терминал «Д» - состоит из складских купольных складов для напольного хранения сып…
€780,768
в месяц
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Коммерческая в Измаильская городская община, Украина
Коммерческая
Измаильская городская община, Украина
Площадь 1 600 м²
г. Измаил, ул. Капитана Семенюка, 51. Частная собственность. Договор аренды на землю закл…
€183,710
в месяц
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