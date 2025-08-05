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Коммерческая недвижимость в Fontanska silska gromada, Украина

15 объектов найдено
Коммерческое помещение 76 м² в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение 76 м²
Фонтанка, Украина
Площадь 76 м²
24195. В продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Сады Ривьеры рядом с торговым цент…
$80,115
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Коммерческое помещение 117 м² в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение 117 м²
Фонтанка, Украина
Площадь 117 м²
24194. В продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Сады Ривьеры рядом с торговым цент…
$122,955
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Коммерческое помещение в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение
Фонтанка, Украина
10314. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Фонтанке. Общая площадь 4,7 Га. Есть кад…
$820,000
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Коммерческое помещение 86 м² в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение 86 м²
Фонтанка, Украина
Площадь 86 м²
16327. Продам нежилое помещение 86 кв.м. Закрытый охраняемый кооператив Черноморская Ривьер…
$82,000
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Коммерческое помещение 93 м² в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение 93 м²
Фонтанка, Украина
Площадь 93 м²
24191. В продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Сады Ривьеры рядом с торговым цент…
$97,335
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Коммерческое помещение 40 м² в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение 40 м²
Фонтанка, Украина
Площадь 40 м²
14378 Продается 1-но комнатная квартира-офис со всеми необходимыми для работы условиями. Сде…
$39,800
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Коммерческое помещение в историческом центре Одессы в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение в историческом центре Одессы
Фонтанка, Украина
Число комнат 6
Площадь 588 м²
Этаж 1/3
Предполагалось продать уникальные фавелы площадью 588 квадратных метров на престижной улице …
$850,000
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BPS Consulting
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Коммерческое помещение 2 244 м² в Новая Дофиновка, Украина
Коммерческое помещение 2 244 м²
Новая Дофиновка, Украина
Площадь 2 244 м²
30099. В продаже 63 сотки в Новой Дофиновке. Удобное расположение. Море в нескольких минутах…
$300,000
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Коммерческое помещение в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение
Фонтанка, Украина
№5520. . .Предлагаем к продаже фасадный участок с видом на море в Фонтанке 3. Общая площадь …
$680,000
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Коммерческое помещение 77 м² в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение 77 м²
Фонтанка, Украина
Площадь 77 м²
24193. В продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Сады Ривьеры рядом с торговым цент…
$80,115
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Коммерческое помещение 98 м² в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение 98 м²
Фонтанка, Украина
Площадь 98 м²
8697. В продаже туристическая база у самого берега Черного моря. Здание, площадью 98 кв.м. С…
$40,000
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Коммерческое помещение 96 м² в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение 96 м²
Фонтанка, Украина
Площадь 96 м²
24190. В продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Сады Ривьеры рядом с торговым цент…
$100,380
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Коммерческое помещение 1 700 м² в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение 1 700 м²
Фонтанка, Украина
Площадь 1 700 м²
12743. Объект с фасадом на дорогу Одесса-Южный, месторасположение с видом на море. Участок 0…
$690,000
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Коммерческое помещение в Фонтанка, Украина
Коммерческое помещение
Фонтанка, Украина
№1027. Продам фасадный участок в Фонтанке на ул. О. Кошевого. Общая площадь 25 соток Все ко…
$300,000
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Коммерческое помещение в Новая Дофиновка, Украина
Коммерческое помещение
Новая Дофиновка, Украина
10049. . . Предлагаем к продаже земельный участок в пос. Новая Дофиновка. Общая площадь 6,45…
$200,000
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