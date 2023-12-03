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Жильё в Фастовский район, Украина

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Юровка, Украина
Квартира 1 спальня
Юровка, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 6/10
SF-2-519-252 Продам 1 комнатную квартиру в ЖК Пионерский Квартал До Окружной дороги от н…
€36,742
в месяц
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Параметры недвижимости в Фастовский район, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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