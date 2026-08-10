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Коммерческая недвижимость в Drohobych Raion, Украина

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Сходница
5
7 объектов найдено
Коммерческое помещение 560 м² в Сходница, Украина
Коммерческое помещение 560 м²
Сходница, Украина
Площадь 560 м²
Продам готельний комплекс який знаходиться на курорті національного значення Східниця . З…
$649,999
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BPS Consulting
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Коммерческое помещение 2 540 м² в Борислав, Украина
Коммерческое помещение 2 540 м²
Борислав, Украина
Площадь 2 540 м²
В самом сердце Охраны находится уникальный рекреативный комплекс (деревня Солнце, Самбийский…
$1,60 млн
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BPS Consulting
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Другое 850 м² в Сходница, Украина
Другое 850 м²
Сходница, Украина
Площадь 850 м²
Продам готель - дiючий бізнес на курорті Східниця : Будівля площею 850 м2. 14- номерів : 6…
$999,999
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BPS Consulting
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TekceTekce
Коммерческое помещение 1 000 м² в Рыбник, Украина
Коммерческое помещение 1 000 м²
Рыбник, Украина
Площадь 1 000 м²
Продам дитячий табір в с. Рибник біля курорту "Східниця" на схилі гори. Земельна ділянка - …
$1,20 млн
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Коммерческое помещение 1 500 м² в Сходница, Украина
Коммерческое помещение 1 500 м²
Сходница, Украина
Площадь 1 500 м²
Продам прибутковий діючи бізнес в центрі курорту під горою з мальовничою річкою ,0.5 Га догл…
$1,32 млн
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Коммерческое помещение 1 421 м² в Сходница, Украина
Коммерческое помещение 1 421 м²
Сходница, Украина
Площадь 1 421 м²
Продам Готельна оздоровчий комплекс в самому центрі Cхідниці - бальнеологічного курорта наці…
$1,15 млн
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BPS Consulting
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Другое 425 м² в Сходница, Украина
Другое 425 м²
Сходница, Украина
Площадь 425 м²
Гостьовий будинок в Східниці на вершині гори , родинний бізнес - діючий . Загальна площа …
$649,999
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BPS Consulting
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