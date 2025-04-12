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Жильё в Dobroslavska selisna gromada, Украина

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Кремидовка, Украина
Квартира 2 комнаты
Кремидовка, Украина
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
26088 Продам 2-х комнатную квартиру в Лиманском р-не. Общая площадь 48 кв.м. Квартира расп…
$18,700
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Параметры недвижимости в Dobroslavska selisna gromada, Украина

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