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Коммерческая недвижимость в Deliatyn Settlement Hromada, Украина

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 4 000 м² в Делятин, Украина
Коммерческое помещение 4 000 м²
Делятин, Украина
Площадь 4 000 м²
Продам потужний комерційний комплекс в Делятині ( колишній лісокомбінат ) . Розташований …
$6,00 млн
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BPS Consulting
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