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Производственные здания в Dalnicka silska gromada, Украина

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коммерческая недвижимость
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Производство Удалить
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1 объект найдено
Производство 3 000 м² в Доброалександровка, Украина
Производство 3 000 м²
Доброалександровка, Украина
Площадь 3 000 м²
Живая ферма с животными и целая база для работы в Одеке, Овидийский район, с приятным бутерб…
$240,000
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