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Коммерческая недвижимость в Dalnicka silska gromada, Украина

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 717 м² в Грибовка, Украина
Коммерческое помещение 1 717 м²
Грибовка, Украина
Число комнат 50
Площадь 1 717 м²
Этаж 1/2
50 номерів | Ресторан на 300 гостей | 2 басейни | Власний пляж Продається діючий готельний …
$3,20 млн
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Коммерческое помещение 2 050 м² в Грибовка, Украина
Коммерческое помещение 2 050 м²
Грибовка, Украина
Площадь 2 050 м²
№1290 Предлагаем к продаже базу отдыха в самом популярном курорте Черного моря в 30 км. от …
$400,000
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Коммерческое помещение 200 м² в Санжейка, Украина
Коммерческое помещение 200 м²
Санжейка, Украина
Площадь 200 м²
№2588 Продам действующий бизнес на первой линии моря в Санжейки. База расположена на террито…
$140,000
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Коммерческое помещение в Санжейка, Украина
Коммерческое помещение
Санжейка, Украина
20888. Продажа участка под застройку Санжейка, Овидиопольского района. Участок 120 соток. Пе…
$310,000
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