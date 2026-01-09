Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Dacnenska silska gromada, Украина

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Дачное, Украина
Дом 3 комнаты
Дачное, Украина
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
34714 Продам дом в посёлке Дачное общей площадью 95 кв.м. В доме уже заменены окна, заведен…
$45,000
Дом 5 комнат в Дачное, Украина
Дом 5 комнат
Дачное, Украина
Число комнат 5
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
25128 Продам дом в селе Дачное общей площадью 110 кв.м Два вида отопление - газ и твердотопл…
$48,000
Дом 1 комната в Егоровка, Украина
Дом 1 комната
Егоровка, Украина
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
19247. Продам дачный домик в пяти минутах от лимана. Находится на земельном участке 6 соток…
$6,000
Дом 2 комнаты в Егоровка, Украина
Дом 2 комнаты
Егоровка, Украина
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
19263 В продаже капитальная 2-этажная дача по Киевской трассе на Хаджибеевском лимане. Площа…
$18,000
