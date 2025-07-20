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Коммерческая недвижимость в Dacnenska silska gromada, Украина

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 26 762 м² в Болгарка, Украина
Коммерческое помещение 26 762 м²
Болгарка, Украина
Число комнат 200
Площадь 26 762 м²
Этаж 1/1
Продається агрокомплекс: птахофабрика ферма з вирощування равликів, 19 га, 26 700 м² примі…
$2,40 млн
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BPS Consulting
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Коммерческое помещение в Болгарка, Украина
Коммерческое помещение
Болгарка, Украина
№5557 Предлагаю к продаже участок по трассе Одесса-Киев. Общая площадь 990 соток. Длина уч…
$250,000
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Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
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Коммерческое помещение в Болгарка, Украина
Коммерческое помещение
Болгарка, Украина
№1476. Предлагаем к продаже участок на Киевской трассе в р-не Хаджибеевского лимана. Общая…
$250,000
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Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение в Болгарка, Украина
Коммерческое помещение
Болгарка, Украина
№1087 Предлагаем к продаже фасадный участок на берегу Хаджибеевского лимана по трассе Одесса…
$3,20 млн
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Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
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