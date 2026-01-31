Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Cornomorska selisna gromada
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Cornomorska selisna gromada, Украина

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Черноморское, Украина
Квартира 1 комната
Черноморское, Украина
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/10
34800 Продаётся 1-комнатная квартира площадью 34 кв.м, расположенная на первом этаже панельн…
$22,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Черноморское, Украина
Квартира 3 комнаты
Черноморское, Украина
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 8/9
36222. Продам просторную трёхкомнатную квартиру в поселке Чёрноморское. Общая площадь 72 м²…
$50,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Cornomorska selisna gromada, Украина

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти